Çığın kapattığı Van-Hakkari yolu trafiğe kapatıldı

Yayınlanma: 27.02.2024 - 11:10

Güncelleme: 27.02.2024 - 11:51

Çığ riski nedeniyle kapalı tutulan karayolunun her iki tarafında yüzlerce araç bekletiliyor. Bölgeye giden AFAD ekipleri, bölgede başka bir çığ riskinin olup olmadığını araştırıyor.

Yapılacak inceleme sonrası valilik bünyesinde oluşturulan çığ komisyonu, yolun açılıp açılmayacağına karar verecek.

Karayolunun her iki tarafını trafiğe kapatan jandarma ekipleri önlem alırken araçlar ise güvenli bölgede bekleyişlerini sürdürüyor.

Öte yandan karayolları ekiplerinin yol genişletme ve açma çalışmaları da devam ediyor.