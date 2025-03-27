Bayramda Ankara'da toplu ulaşım ücretsiz olacak
EGO Genel Müdürlüğü, Ramazan Bayramı'nda otobüsler, metro ve ANKARAY'ın ücretsiz olarak hizmet vereceğini bildirdi.
EGO'dan yapılan açıklamada, Ramazan Bayramı'nın ilk günü 30 Mart Pazar günü saat 06.00'dan, son günü 1 Nisan Salı günü akşam saat 24.00'e kadar toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydalanılabileceği aktarıldı.
EGO otobüslerinin, arife günü ile bayram sonrası idari izin kapsamına alınan 2, 3 ve 4 Nisan'da ise ücretli olarak hizmet vereceği belirtilen açıklamada, arife gününden itibaren Karşıyaka Mezarlığı'nda 4, Sincan-Çimşit Mezarlığı'nda 2, Ortaköy Mezarlığı'nda ise 1 olmak üzere 7 otobüsün 08.00-18.00 saatleri arasında ring hizmeti vereceği ifade edildi.
EGO otobüslerinin güncellenen hareket saatleri ile güzergahlarına "EGO CEP'TE" mobil uygulamasından ve Genel Müdürlüğün internet sitesinden ulaşılabileceği kaydedildi.
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