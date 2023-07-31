Ankara'nın 11 aylık suyu kaldı!

Yayınlanma: 31.07.2023 - 11:30

Güncelleme: 31.07.2023 - 12:00

Ankara barajlarındaki doluluk oranı 2023 yılı temmuz ayı itibarıyla yüzde 45,50 olarak ölçüldü. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdür Yardımcısı Oktay Başkaya, "Şu an itibarıyla barajlarımızda 11 aylık su kaldı. Bunu tasarruflu bir şekilde kullanarak önümüzdeki yıllara aktarım yapmamız gerekmektedir" dedi.

ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Oktay Başkaya, yaptığı açıklamada, Ankara'nın toplam 11 barajdan beslendiğini, yoğunluğun Çamlıdere ve Kurtboğazı barajlarından olduğunu söyledi. Başkaya, yaklaşık 9 barajın depolama görevi gördüğünü belirterek, "Ankara'daki barajların ölü hacimleri dahil, doluluk oranı 2022 yılının temmuz ayında yüzde 41,50'ydi; 658 milyon metreküp suyumuz vardı. 2023 yılı temmuz ayına baktığımız zaman, yüzde 45,50 doluluk oranına sahibiz.

"TASARRUFLU OLUNMASINI RİCA EDİYORUZ"

721 milyon metreküp suyumuz bulunmaktadır. Geçen yıla göre 63 milyon metreküp su fazlalığı bulunmaktadır. Bu doluluk oranına bakıldığında Ankara'nın barajlarındaki su miktarı ile 11 aylık su kaldığını görüyoruz. Bu, suyun çok fazla olduğu anlamına gelmemektedir. Yurttaşlarımızın bu konuda tasarruflu olmasını rica ediyoruz. Yurttaşlarımızın içme ve kullanma suyunu örneğin halı, araç yıkamada kullanmamalarını, kullanılacaksa eğer damlama sulama sistemi olarak kullanmalarını istiyoruz. Vahşi sulama yapmamalarını vatandaşlarımızdan rica ediyoruz" diye konuştu.

"VAHŞİ SULAMA SİSTEMİNDEN KAÇINILMALIDIR"

Ankara geneline bakıldığında nüfusun yüzde 89’unun merkezde yaşadığını söyleyen Başkaya, "Bu da kişi başı günlük tüketimi, 240 veya 250 litre olarak hesaplanmaktadır. Yurttaşlarımızın kaçak kullanımını önlemeye yönelik tedbirlerimizi alıyoruz ve denetimlerimizi artırıyoruz. En önemlisi; vahşi sulama sisteminden kaçınılmalıdır. Yaz aylarında su tüketimi artıyor. Yıllık ortalama 1 milyon 400 bin metreküp tüketim var. Yaz aylarında bu oran, 1 milyon 600 bin metreküpe çıkıyor. Yaz aylarında vatandaşlarımız tüketimde biraz daha tasarrufta bulunurlarsa; su sıkıntısı yaşamayız. Tüm vatandaşlarımıza çağrımız şudur; şu an itibarıyla barajlarımızda 11 aylık su kaldı. Bunu tasarruflu bir şekilde kullanarak önümüzdeki yıllara aktarım yapmamız gerekmektedir. Su kaynaklarını tasarruflu kullanmazsak gelecek nesillerimize aktaramayız" dedi.

"YAZ YAĞMURLARININ BARAJLARA OLUMLU ETKİSİ SINIRLIDIR"

Ankara'nın geçen aylarda yoğun yağış aldığını anımsatan Başkaya, "Yağışların çoğu Ankara'nın merkezindeydi. Yağışların barajlarımıza etkisi oldu; ancak bu tatmin edecek derecede değil. Yağışlar daha çok merkezde yoğunlaştığı için barajları çok fazla etkilemedi. Son yıllarda iklim değişikliği ve kentsel yapılaşmanın etkisi ile özellikle şehir merkezlerinde bölgesel olarak ısınan havanın buharlaşması ve aniden yağış olarak dönmesi sonucu su baskınları ve sellere neden olan çok büyük miktarlarda yağmurlar görülmektedir. Bu yağışlar mevsim normalleri dışında ve bölgesel olduklarından havzanın beslenmesinde her zaman etkin role sahip değildir.

Son 3 yıldır Ankara ilinde kullanılabilir su miktarının artışı daha çok Gerede sisteminden alınan suyun etkisi ile olmaktadır. Yaz yağmurlarının buharlaşma nedeniyle barajlara olumlu etkisi sınırlıdır. Özellikle Çamlıdere Barajı'nın yüzey alanı çok fazladır. En çok buharlaşmayı orada yaşıyoruz. 2022 yılında barajlardan yazın buharlaşan su 250 bin ile 300 bin metreküp civarı iken; gelen su ise bazı günler 50 bin metreküpe kadar düşmektedir. Bu nedenle maalesef yaz yağmurları barajlardan buharlaşan suyu bile karşılamamaktadır" diye konuştu.