Ankaray, iki gün hizmet veremeyecek

08 Aralık 2021 Çarşamba, 13:04

Ankara Büyükşehir Belediyesi, AŞTİ ve Dikimevi arasındaki çalışma nedeniyle metro seferinin yapılamayacağını duyurdu.

EGO Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “ANKARAY 25 yıl sonra yapılacak makas değişimi ve hat yenileme çalışmaları nedeniyle 11-12 Aralık tarihleri arasında hizmet veremeyecektir. Belirtilen tarihlerde vatandaşlarımızın mağdur olmaması için AŞTİ-Dikimevi arası 300 hat numaralı EGO otobüsleriyle ek seferler düzenlenecektir” denildi.