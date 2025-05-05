Anne Baba Dayanışma Ağı’ndan yeni çağrı: 'Çocuklarımızı suçsuz yere içeride tutuyorlar'

Yayınlanma: 05.05.2025 - 13:10

Güncelleme: 05.05.2025 - 14:43

Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla tutuklanan gençler için mücadele eden Anne Baba Dayanışma Ağı, İstanbul’da yeni bir basın açıklaması yaptı.

Açıklamada söz alan Fatma Şahin, hem cezaevindeki 19 yaşındaki oğluna hem de evde bakımına muhtaç engelli çocuğuna yetişmeye çalışan bir anne olarak duygularını dile getirdi.

Şahin, “Evimin içinde down sendromlu, hasta bir çocuğum var. Bir yanda da 43 gündür içeride yatan evladım. Ne yaptı bu çocuklar? Hangi suçu işlediler? Bunu biri bize açıklasın artık. Elinizi vicdanınıza koyun. Sesimizi duyun” dedi.

Fatma Şahin konuşmasında, çifte standart tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

“Özgür Özel’e şiddet uygulayan adam iki çocuğunu da öldürmüş, 15 sene yatıp çıkmış ve şimdi dışarıda dolaşıyor. Bizim çocuklarımız ise içeride! Sadece protestolara katıldıkları için…”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a doğrudan seslenen Fatma Şahin, “Sen de bir babasın, eşin de bir anne. Bizi anla” diyerek şu çağrıda bulundu: “Çocuklarımızın kimseye hakaret ettiği yok. Biz çocuklarımız kitap tutsun, kalem tutsun, geleceğe sahip çıksın istiyoruz. Neden hep ‘hakaret etti’ diye yargılanıyorlar?” dedi.

Şahin’in sözleri gözyaşları içinde şu ifadelerle devam etti:

“Oğlum bana diyor ki ‘Anne artık yoruldum, umudumu kaybettim’. Lütfen, sizden tek bir şey istiyorum. Kalbinizin sesini dinleyin. Yalnızca bir anne olarak söylüyorum bunu. Biz artık bu zulmün son bulmasını istiyoruz.”