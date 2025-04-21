Anne Baba Dayanışma Ağı'ndan tutuklu gençler için çağrı: 'Çocuklarımızı kimseye zulmettirmeyeceğiz'

Yayınlanma: 21.04.2025 - 12:45

Güncelleme: 21.04.2025 - 12:46

Anayasal haklarını kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan, adli kontrole tabi tutulan ve tutuklanan gençlerin aileleri, Bursa’da düzenledikleri açıklamayla adalet çağrısında bulundu.

“Bizler, tutuklanan gençlerin anne ve babalarıyız” diyerek seslerini duyuran Anne Baba Dayanışma Ağı, “Çocuklarımızı kimseye zulmettirmeyeceğiz” mesajı verdi.

Açıklamada, tutuklu ve ev hapsindeki gençlerin yalnızca anayasal haklarını kullandığı vurgulanırken, yargı sürecinin tamamen siyasi olduğu belirtildi. Aileler, çocuklarının özgürlük mücadelesinden güç aldıklarını ifade etti.

Aileler, “Birbirimizi emniyetin, adliyenin, cezaevlerinin kapılarında tanıdık. Mücadele ederken yeniden dayanışmayı, birlikte sevinmeyi ve üzülmeyi öğrendik. Ama asıl mücadeleyi bize öğreten çocuklarımız oldu” dedi.

Şu anda Bursa’da 6 gencin halen tutuklu olduğunu hatırlatan aileler, tahliye edilen gençlerin ise ağır adli kontrol şartlarına tabi tutulduğunu belirtti.

“Hiçbirinin bırakın 28 günü, 1 saat dahi cezaevinde olması hukuki değildir” diyen aileler, adli kararların toplum üzerinde korku yaratmayı hedeflediğini ifade etti.

“YARGILANAN GENÇLER DEĞİL, HEPİMİZİN İRADESİ”

Aileler, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında yargılanan gençlerin demokratik haklarını kullandıklarını vurgulayarak şunları söyledi: “O gün orada hep birlikteydik. Yan yanaydık. O yüzden bugün burada esas yargılanan, hepimizin iradesidir. Bu kararlar hukuki değil siyasidir.”

“BU YALNIZCA VİCDANI DEĞİL, HUKUKİ BİR TALEPTİR”

Açıklamanın sonunda ise tutuklu gençlerin derhal serbest bırakılması ve tüm adli kontrol kararlarının kaldırılması talep edildi. Aileler, bu çağrının yalnızca vicdani değil, hukuki bir gereklilik olduğunu şu sözlerle noktaladı: “Biz hukukun işlemesini istiyoruz. Bu çocuklar anayasal haklarını kullandıkları için asla tutuklanamaz. Serbest bırakılmaları hukukun gereğidir.”