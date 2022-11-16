Anne babasının bıçaklandığını öğrenen 'polis memuru' kurşun yağdırdı: 6 yaralı
İstanbul Ataşehir’de iddiaya göre komşularıyla tartışan anne ve babasının bıçaklandığını öğrenen polis memuru etrafa ateş etmeye başladı. Olayda 1’i ağır 6 kişi yaralandı.
Yenişehir Mahallesi Barajyolu Caddesi üzerinde, 15 Kasım Salı saat 21.00 sıralarında; Zeytinburnu Emniyet Müdürlüğü’nde görevli istirahatli polis memuru, anne ve babasının yaşadığı eve ziyarete geldi.
Akşam saatlerinde polis memurunun anne ve babası park nedeniyle komşularıyla kavga etmeye başladı. Taraflardan biri polis memurunun anne ve babasını bıçakla yaraladı.
1'İ AĞIR 6 YARALI
Yaşananları öğrenen polis memuru, aşağı inip beylik tabancasıyla etrafa ateş etmeye başladı. Olayda polis memurunun erkek kardeşi ve babası dahil olmak üzere 1’i ağır 6 kişi yaralandı.
Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. İstirahatli polis memuru gözaltına alındı.
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