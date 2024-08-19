Anne köpek yavruları kurtarılırken başlarından ayrılmadı

Hatay'da depremde yıkılan binanın enkazında sıkışan 5 yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarma çalışmaları sırasında anne köpek bölgeden bir an olsun ayrılmazken, o anlar cep telefonuyla görüntülendi.

DHA
Yayınlanma: 19.08.2024 - 17:17
Anne köpek yavruları kurtarılırken başlarından ayrılmadı
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Hatay Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, Antakya Odabaşı Mahallesi eski SSK Hastanesi’ne yakın bir bölgede 5 yavru köpeğin depremde yıkılan bir evin enkazında sıkıştığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Olay yerine giden ekipler, yıkıntılar arasında sıkışan yavruları kurtarmak için çalışma başlattı.

Anne köpek ise kurtarma çalışması yapan ekiplerin yanından bir an olsun ayrılmadı.

Her yavrunun enkazdan çıkartılmasını izleyen köpeğin o anları kameraya yansıdı.

Kurtarılan ve sağlık durumları iyi olan yavrular, anneleriyle bölgeden uzaklaştı.


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