Anne köpek yavruları kurtarılırken başlarından ayrılmadı

Yayınlanma: 19.08.2024 - 17:17

Güncelleme: 19.08.2024 - 17:17

Hatay Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, Antakya Odabaşı Mahallesi eski SSK Hastanesi’ne yakın bir bölgede 5 yavru köpeğin depremde yıkılan bir evin enkazında sıkıştığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Olay yerine giden ekipler, yıkıntılar arasında sıkışan yavruları kurtarmak için çalışma başlattı.

Anne köpek ise kurtarma çalışması yapan ekiplerin yanından bir an olsun ayrılmadı.

Her yavrunun enkazdan çıkartılmasını izleyen köpeğin o anları kameraya yansıdı.

Kurtarılan ve sağlık durumları iyi olan yavrular, anneleriyle bölgeden uzaklaştı.