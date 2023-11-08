Anne ve 5 çocuğu ölmüştü... Bilirkişi heyetinden kazaya ilişkin inceleme!

Yayınlanma: 08.11.2023 - 14:42

Güncelleme: 08.11.2023 - 14:42

Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Gözpınar köyü mevkiinde devrilen otomobilde çıkan yangında Aynur Yaşar (32) ile çocukları Rodi (5), Cudi (6), Bahoz (11), Viyan (14) ve Beritan Delila Yaşar'ın (15) yaşamını yitirmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma için 4 cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

ARAÇ ÜZERİNDE İNCELEME!

Soruşturma kapsamında cumhuriyet savcısı nezaretinde otomotiv, makine ve elektrikte uzmanlardan oluşan adli bilirkişi heyeti, yangına neden olan teknik problemin tespiti için araç üzerinde inceleme yaptı.

Yapılan ilk incelemelere göre, aracın egzoz manifoldundaki çatlak veya kaçak sebebiyle oluşan kıvılcımın plastik olan LPG borularını eritmesi sonucu yangının araç içerisine sirayet etmiş olduğu yönünde tespitlerde bulunulduğu öğrenildi.

Araç üzerindeki fiziki tespitler, arşiv araç muayene kayıtları ve tescil kayıtları bir bütün halinde değerlendirilerek hazırlanacak bilirkişi raporu, cumhuriyet savcılığına teslim edilecek. Ayrıca görüş ve kanaat talep edilen Siirt itfaiyesi ekibi de araçta incelemede bulundu.

NE OLMUŞTU?

Mehmet Yaşar idaresindeki 72 KA 229 plakalı otomobil, 6 Kasım'da Kurtalan ilçesinin Gözpınar köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrilmişti. LGP'li olduğu öğrenilen otomobil bir süre sonra alev almıştı. Yangında anne ile 5 çocuğu hayatını kaybetmiş, baba yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı.