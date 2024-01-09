Anne ve çocuğunu yerde yuvarlamıştı: Minibüsçüye ceza

Esenyurt’ta yanlış binip ücret ödemeden inmek istediler diye anne ve çocuğunu minibüs içinde yerde yuvarlayan şoförün Toplu Ulaşım Kullanım Belgesi süresiz iptal edildi. Aracın ruhsatı da geçici olarak askıya alındı.

İHA
Yayınlanma: 09.01.2024 - 15:58
Anne ve çocuğunu yerde yuvarlamıştı: Minibüsçüye ceza
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Esenyurt Fatih Mahallesi’nde geçtiğimiz gün akşam saatlerinde yabancı uyruklu kadın çocukları ile 34 TMF 87 plakalı minibüse binip Esenyurt Dereyolu mevkiinde ineceğini söylemişti. 

Bir süre sonra yolcunun minibüsün Dereyolundan geçmediğini anlamasıyla kadın çocuklarıyla inmek istemişti. Ücretini alamayan sürücü, bu duruma sinirlenip kapıyı kapatmıştı. 

Kadın araca vurmaya başlarken şoförün bir anda hızlanmasıyla kadın ve çocuğu yere düşmüş ve diğer yolcularda tepki göstermişti. 

İBB zabıta ekipleri konuyla ilgili harekete geçti. Yakalanan sürücüye 2 bin 52 TL para cezası kesilirken, aracın ruhsatı da geçici olarak askıya alındı. 

Şoförün Toplu Ulaşım Kullanım Belgesi süresiz iptal edildi.


Esenyurt Minibüs ceza

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