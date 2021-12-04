Annelerinin evde bıraktığı 3 çocuk, yangında yaşamını yitirdi

Kahramanmaraş’ ta aile sağlığı merkezine giden kadının ev bıraktığı 3 çocuğu, çıkan yangında dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdi.

İHA
04 Aralık 2021 Cumartesi, 10:02
Annelerinin evde bıraktığı 3 çocuk, yangında yaşamını yitirdi
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Pazarcık ilçesinde yabancı uyruklu F.Z.E. (22) adlı kadın, T.Ş. (2), A.R Ş. (3) ve M. R.Ş. (5) isimli 3 çocuğunu evde bırakarak Aile Sağlık Merkezine gitti. Bir süre sonra evde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında 3 çocuk dumandan zehirlendi.

İhbar üzerine olay gelen itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, sağlık ekipleri tarafından Pazarcık Devlet Hastanesi'ne sevk edilen 3 çocuk yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çocukların cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, ekipler yangının, çocukların çakmakla oynaması nedeniyle çıktığı şüphesi üzerinde duruyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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