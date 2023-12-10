Annesini darbedip komşuları tarafından dövülen şahıs yakalandı

Esenyurt’ta annesini darbedince komşuları tarafından dövülen şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 10.12.2023 - 16:04
Annesini darbedip komşuları tarafından dövülen şahıs yakalandı
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Olay, dün akşam Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi’nde meydana gelmiş, annesini döven bir şahıs komşular tarafından darbedilmişti.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, annenin ifadesini aldı.

Konu ile ilgili inceleme başlatan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Büro Amirliği ekipleri, şahsı gözaltına aldı.

Emniyette ifadesi alınan Cihan A.K. isimli zanlı, adliyeye sevk edildi.


Esenyurt komşu anne darp

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