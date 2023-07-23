Annesini saatlerce darbetti: 68 yaşındaki kadının durumu kritik!
Denizli’de oğlu tarafından bir gözü oyulan ve saatlerce dövülen 68 yaşındaki anne, ağır yaralandı.
Denizli’de meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, sabah erken saatlerinde Raziye K. (68) ile oğlu Ahmet Can K. (28) aralarında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre, Ahmet Can K. annesi Raziye K.’yı önce darp etti sonra ise annesinin bir gözünü oydu. Yaşanan olayda bağırışıma seslerini duyan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi.
Bölgeye giden giden sağlık ekibi, evin içerisinde kanlar içerisinde kalan Raziye K.’yi yaptığı ilk müdahalenin ardından en yakın hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan annenin, yoğun bakımda olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Annesini darbeden Ahmet Can K. ise gözaltına alındı. İfadesi alındıktan sonra adli makamlara sevk edilen Ahmet Can K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.
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