Hatay'da mucize! Enkaz altındaki anne ve bebek 110 saat sonra burunları kanamadan çıkarıldı
Hatay'ın Antakya ilçesinde, bir bebek ve annesi 110 saat sonra enkazdan sağ olarak kurtarıldı.
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 2 büyük depremde 110’uncu saat geride kalırken enkazdan mucize gibi kurtuluş haberleri gelmeye devam ediyor. Hatay'ın Antakya ilçesinde enkaz altında kalan anne ve bebek, 110 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.
Bebeğinin battaniyesiyle enkazdan çıkan annenin ve kahramanları TTK Zonguldak ekibinin mutluluğu ise kameralara anbean yansıdı.
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