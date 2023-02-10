Depremden 97 saat sonra enkazda bulunan muhabbet kuşuna 'Mucize' adı verildi

Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 14:11

Güncelleme: 10 Şubat 2023 - 14:11

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Adıyaman Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) gönüllüsü Nevzat Özdemir, Zümrüt Apartmanı'ndaki arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini, sabah saatlerinde muhabbet kuşunu bulduklarını söyledi.

"BİTKİN HALDEYDİ"

Kuşun bitkin halde olduğunu anlatan Özdemir, şunları kaydetti:

"Çalışmalar esnasında kuş aniden üzerime sıçrayıp, kendini omzuma vurdu, bitkin haldeydi. Onu aracıma götürüp yiyecek verdik. İnşallah enkaz altında kalan tüm canlarımızı da bu şekilde kurtaracağız. 5 gün sonra bu kuşun canlı çıkması da mucizedir. Onun için ona 'Mucize' adını verdim ve inşallah artık ben bakacağım."



