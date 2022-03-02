Antalya depreminden sonra Naci Görür'den dikkat çeken açıklama

Prof. Dr. Naci Görür, AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin Antalya’daki depremin büyüklüğüne ilişkin açıkladığı iki farklı veriyi değerlendirdi.

cumhuriyet.com.tr
02 Mart 2022 Çarşamba, 10:33
Antalya depreminden sonra Naci Görür'den dikkat çeken açıklama
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Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı, Antalya’nın Kemer ilçesinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

4.60 kilometre derinliğindeki depremde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı belirtildi.

FARKLI AÇIKLADILAR

Depremin büyüklüğünü AFAD 4.6 olarak açıklarken, Kandilli 2,7 olarak açıkladı.

NACİ GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA

Deprem verilerine ilişkin iki kurumun farklı açıklamalarına Prof. Dr. Naci Görür’den yorum geldi.

Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Arkadaşlar, eğer bizim atladığımız birşey yoksa, AFAD=4,6; KANDİLLİ=2,7 çok ciddi bir fark. Yetkililerin bu işin üzerine eğilmesi lazım. Zira büyük depremlerde bu uyuşmazlık acil müdahalelerde çok ciddi sorunlara yol açar. Sevgiyle” ifadelerini kullandı.


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