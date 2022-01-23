Antalya için kar yağışı uyarısı
Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, Antalya için çok kuvvetli yağış uyarısı yaptı.
Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, Antalya'da kar yağışı uyarısı yaptı.
Bu gece yarısından itibaren başlaması beklenen yağışın Çarşamba günü şehri terk etmesi bekleniyor.
UYARI YAPILDI
Kuvvetli yağış ve kar yağışının neden olabileceği, başta Antalya'yı Konya'ya bağlayan kara yolu ve geçitlerde buzlanma ile dona bağlı ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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