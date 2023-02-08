Antalya İtfaiyesi 53 kişiyi enkaz altından sağ çıkardı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sebebiyle bölgede arama-kurtarma çalışmaları yürüten Antalya İtfaiyesi'nin 53 kişiyi sağ olarak enkazdan çıkardığı öğrenildi.

AA
Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 14:15
Antalya İtfaiyesi 53 kişiyi enkaz altından sağ çıkardı
Abone Ol google-news

Antalya'dan deprem bölgesine gönderilen itfaiye ekipleri, Hatay ve Kahramanmaraş'ta 53 kişiyi enkazdan sağ çıkardı.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen iki depremin ardından bölgeye ulaşan Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Hatay ve Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

53 SAAT SONRA KURTARILDI

Enkaz altı görüntüleme, sismik ses dinleme, termal kamera teçhizatlarıyla kesici ve ayırıcı donanımlara sahip ekipler, Hatay'da 29, Kahramanmaraş'ta da 24 depremzedeyi enkazdan kurtardı.

Açıklamada ekiplerin, Hatay'da depremden 48 ve 53 saat sonra iki kadının enkazdan kurtarıldığı çalışmada yer aldıkları da belirtildi.


Antalya İtfaiyesi kahramanmaraş deprem

İlgili Haberler

Son Dakika: Erdoğan duyurdu: Kahramanmaraş depremlerinde can kaybı 8 bin 574'e yükseldi

Son Dakika: Erdoğan duyurdu: Kahramanmaraş depremlerinde can kaybı 8 bin 574'e yükseldi
THY deprem bölgesine 102 sefer düzenleyecek

THY deprem bölgesine 102 sefer düzenleyecek
Deprem sonrası AFAD'dan bir 'liyakat' örneği: Afetlere Müdahale Genel Müdürü'nün afetlerle ilgisi yok!

Deprem sonrası AFAD'dan bir 'liyakat' örneği: Afetlere Müdahale Genel Müdürü'nün afetlerle ilgisi yok!

En Çok Okunan Haberler