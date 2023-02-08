Antalya İtfaiyesi 53 kişiyi enkaz altından sağ çıkardı

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 14:15

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 14:19

Antalya'dan deprem bölgesine gönderilen itfaiye ekipleri, Hatay ve Kahramanmaraş'ta 53 kişiyi enkazdan sağ çıkardı.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen iki depremin ardından bölgeye ulaşan Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Hatay ve Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

53 SAAT SONRA KURTARILDI

Enkaz altı görüntüleme, sismik ses dinleme, termal kamera teçhizatlarıyla kesici ve ayırıcı donanımlara sahip ekipler, Hatay'da 29, Kahramanmaraş'ta da 24 depremzedeyi enkazdan kurtardı.

Açıklamada ekiplerin, Hatay'da depremden 48 ve 53 saat sonra iki kadının enkazdan kurtarıldığı çalışmada yer aldıkları da belirtildi.