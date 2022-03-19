Antalya-Konya kara yolu kar nedeniyle TIR geçişlerine kapatıldı
Akdeniz Bölgesi'ni İç Anadolu'ya bağlayan Antalya-Konya kara yolu, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle TIR geçişlerine kapatıldı, sürücüler dinlenme tesislerine yönlendiriliyor.
Antalya'nın kuzeyinde bulunan Akseki ilçesinde dün etkili olmaya başlayan kar yağışı nedeniyle 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde ulaşımda aksaklık yaşanmaması için çalışma yapıldı.
Gece saatlerinde yağışın ve tipinin etkisinin artması sebebiyle Akseki Bölge Trafik ekipleri kara yolunu TIR geçişlerine kapatarak sürücüleri dinlenme tesislerine yönlendirdi.
Kar lastiği ve zinciri bulunan diğer araçların trafikte olmasına izin veriliyor.
Ekipler, bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.
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