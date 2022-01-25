Antalya-Konya karayolu araç trafiğine kapatıldı
Antalya’yı Konya’ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda gece saatlerinde başlayan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor. Kara yolunun bin 825 metre rakımlı Alacabel Mevkisinde kar yağışı ve şiddetli tipi sebebiyle tüm araç trafiğine kapatıldı.
Akseki’nin Güçlüköy mahallesinden itibaren başlayan kar yağışı etkisini arttırdı. Akseki merkezde kar kalınlığı 50 santim olurken bölgede kalınlığı yer yer 50-100 santimetreye ulaştı.
Alacabel'de kar ve tipinin etkili olduğu ve görüş mesafesinin yer yer sıfıra kadar düştüğü bildirildi. Bölgede denetimlerini aralıksız sürdüren Akseki Bölge Trafik ekipleri tüm araçları dinlenme tesislerine yönlendiriyor.
TIRLAR SALINMIYOR
Manavgat’ın Hacıobası Mevkisi'nde bulunan kontrol noktasından itibaren tırların Akseki yönüne salınmadığı bildirildi.
Akseki ilçe jandarma komutanlığına bağlı Taşlıca Jandarma Komutanlığı ekipleri Akseki’nin Murtiçi mevkisinden itibaren zincirsiz araçların geçişine izin vermiyordu.
Kara yolları Antalya ve Alacabel ekipleri ise çok sayıda iş makinesi ile yolda biriken karı temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.
1825 metre rakımlı Alacabel’de tipi nedeniyle ekipler çalışmasında güçlük çekiyor.
ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Diğer yandan Akseki merkezde kar kalınlığı 50 santimetreyi bulurken, yüksek kesimlerde bulunan kırsal mahallelerde ise 50-70 santimi bulduğu bildirilirken, bir çok mahalle yolunun halen kapalı olduğu, Belediye ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi
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