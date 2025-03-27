Son Dakika... Bakan Yerlikaya açıkladı: Bin 879 yurttaş gözaltına alındı!

Son dakika gelişmesi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Saraçhane'deki eylemlerde bin 876 gözaltı olduğunu açıkladı.

Son Dakika... Bakan Yerlikaya açıkladı: Bin 879 yurttaş gözaltına alındı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 27.03.2025 - 10:37

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından tüm yurtta eylemler devam ediyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, eylemlerde bin 879 yurttaşın gözaltına alındığını açıkladı.

Yerlikaya'nın açıklamaları şu şekilde:

"Milletimizin kardeşliğine pusu kuruldu. Polislerimize saldırıldı. Milli ve manevi aile değerlerimiz ayaklar altına alındı. Adalet sokaklarda değil mahkeme salonlarında tecelli eder. Sokağa çıkmakla kimse temize çıkamaz. Hukuku sokak eylemleriyle bastırmaya çalışmak kimseye fayda sağlamaz. Sokak kışkırtması gerçeklerin üzerini örtemez.

Bakanlık olarak toplantı ve gösteri yürüyüşlerine ilişkin bize yapılan başvurularda yüzde 96'sına izin vermişiz. Son yapılan eylemlerde yapılanların özgürlükle ilgisi var mı? Sokak çağrısı yapanlar bu gerçeklerle yüzleştiğinde ne düşündüler? Boykot çağrısı yapmakla yerli ve milli markalarımızın çalışanlarını zor durumda bırakmakla amaçlanan nedir?

BİN 879 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bu son yapılan eylemler sonrası bin 879 şüpheli gözaltına alındı. Bunların 260'ı tutuklandı. 468'i hakkında adli kontrol verildi. 662'sinin işlemleri devam ediyor. 150 polisimiz yaralandı. 


Etiketler: #Ali Yerlikaya #Saraçhane #gözaltı

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