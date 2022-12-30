Antalya'da 25 yaşındaki gencin şüpheli ölümü!
Antalya'da 25 yaşındaki Doğukan Karana, evinde ölü bulundu. Gencin cenazesi incelemelerin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Antalya'nın Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi'nde oturan Doğukan Karana'nın yakınları, haber alamadıkları gencin evine geldiler. Kapıyı çalmalarına karşın kimsenin açmaması üzerine çilingir yardımıyla eve giren yakınları, genci yerde hareketsiz yatar vaziyette buldular.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Karana'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze, incelemelerin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
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