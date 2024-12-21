Antalya'da sır olay... Parkta ölü bulundu!

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi parkta ölü bulundu.

Antalya'da sır olay... Parkta ölü bulundu!
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 21.12.2024 - 12:03

Cumhuriyet Mahallesi Rauf Denktaş Parkı'nda hareketsiz bir şekilde yerde yatan kişiyi gören yurttaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede Hakan Usludere (49) olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.


Etiketler: #Antalya #park #ölü bulundu

İlgili Haberler

Menteşe'de sır olay: Yalnız yaşayan 64 yaşındaki erkek ölü bulundu

Menteşe'de sır olay: Yalnız yaşayan 64 yaşındaki erkek ölü bulundu
İzmir'in ardından şimdi de Bartın! Evsiz kişi inşaatta ölü bulundu

İzmir'in ardından şimdi de Bartın! Evsiz kişi inşaatta ölü bulundu
Bolu'da sır olay: 70 yaşındaki erkek, yaşadığı iş hanının deposunda ölü bulundu

Bolu'da sır olay: 70 yaşındaki erkek, yaşadığı iş hanının deposunda ölü bulundu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler