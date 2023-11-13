Antalya'da 6 düzensiz göçmen yakalandı

Antalya'da yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan 6 düzensiz göçmen yakalandı.

AA
Yayınlanma: 13.11.2023 - 20:29
Antalya'da 6 düzensiz göçmen yakalandı
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Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kaş ilçesindeki Başak Adası'nda bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ada üzerindeki 6 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik botuna alınarak, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.


Antalya göçmen düzensiz göçmen

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