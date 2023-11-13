Antalya'da 6 düzensiz göçmen yakalandı
Antalya'da yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan 6 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kaş ilçesindeki Başak Adası'nda bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.
Ada üzerindeki 6 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik botuna alınarak, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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