Antalya'da 6 düzensiz göçmen yakalandı

Yayınlanma: 13.11.2023 - 20:29

Güncelleme: 13.11.2023 - 20:29

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kaş ilçesindeki Başak Adası'nda bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ada üzerindeki 6 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik botuna alınarak, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.