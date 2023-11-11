Bodrum'da 39 kaçak göçmen yakalandı

Yayınlanma: 11.11.2023 - 12:43

Güncelleme: 11.11.2023 - 12:43

Bodrum açıklarında farklı saatlerde iki ayrı lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye hareket etti.

Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik botlar içerisindeki toplam 77 kaçak göçmen kurtarıldı.

Bodrum açıklarındaki diğer olayda ise Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-15) tarafından tespit edilen lastik bot içerisindeki 39 kaçak göçmen yakalandı.

Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.