Antalya'da 77 yaşındaki kayıp kadını arama çalışmaları sürüyor

16 Temmuz 2022 Cumartesi, 11:38

Süleymaniye Mahallesi'nden kaybolan Miyase Erdoğan'ın bulunması için başlatılan çalışmalara jandarma, AKUT, Akseki Belediyesi Arama Kurtarma (ABAK) ekipleri ve yurttaşlardan oluşan yaklaşık 160 kişi katıldı.

Jandarma ekiplerinin 2 iz takip köpeği ve 2 drone kullandığı aramalar, mahalleye yakın ormanlık alanlarda ve Gidengelmez Dağ'ı eteklerinde yoğunlaştırıldı. Ekipler bölgedeki kuyuları ve dere yataklarını taradı.

Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan da arama çalışmalarına katıldı.

EŞİ YARDIM İSTEMİŞTİ

Mehmet Erdoğan, şeker hastalığı bulunan ve yürümekte güçlük çeken eşi Miyase Erdoğan'ı 12 Temmuz'da evlerinde bulamayınca muhtar ve komşularından yardım istemişti. Yakınları ve mahalle sakinleri yaşlı kadını bulamayınca, jandarmaya haber verilmişti.