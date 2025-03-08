Antalya'da '8 Mart' için geniş güvenlik önlemleri: Turistler şaşkınlıklarını gizleyemedi
Antalya'da Hadrian Kapısı diğer adı ile Üçkapılar'dan başlayacak 8 Mart Kadınlar Günü için yapılacak gece yürüyüşü öncesi polis geniş güvenlik önlemleri aldı. Tarihi Kaleiçi’ni görmeye gelen turistler şaşkınlıklarını gizleyemedi.
8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü için Üç Kapılar'da toplanılmaya başlandığında, güvenlik güçleri çoktan yerlerini almıştı. Hadrian Kapısı'nı ziyarete gelen turistler, toplanan silahlı güvenlik güçleri karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Feminist Gece Yürüyüşü organizasyonunun temsilcileri ile güvenlik güçleri ile yapılan görüşmeler sonuçsuz kaldı. Alanda toplananların yürüyüşüne izin verilmeyeceği temsilcilere bildirildi. Alandakiler polis çemberine alındı.
Alanda toplananlar toplumsal cinsiyet eşitsizliklerine dikkat çeken pankartlar ve dövizler taşıyarak, "Yaşasın 8 Mart, yaşasın feminist mücadelemiz", "Susma haykır, translar vardır", "Susma haykır lezbiyenler vardır", "Tek adam rejimine itaat etmiyoruz", "Erkeklerin sevgisi her gün 5 kadın öldürüyor", "Kadınlar birlikte güçlü", "jin jiyan azadi", "kadın yaşam özgürlük" sloganları attılar, halay çekip dans ettiler.
Gece yürüyüşüne sivil toplum kuruluşlarından, siyasi partilerden pek çok temsilci katıldı.
Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı Müge Gezginci Ünsal, TİP Antalya Kadın Sorumlusu Ayfer Güneşhan da meydanda yer alan kadın siyasetçiler arasındaydı.
1 saat süren bekleyişin ve 'aç aç barikatları aç' tezahüratlarına güvenlik güçlerinin karşılık vermemesi sonucu alanda toplananlar polis şiddeti görme tehdidi altında yürüyüşe geçemeden ayrılmak zorunda bırakıldılar.
En Çok Okunan Haberler
-
- Konuşma kâğıdını yırttı: 'AK Parti'den CHP'ye geçtim!'
- Ece Gürel 'Cadılık eğitimi alıyordu' iddiası
- Ümit Dikbayır'dan açıklama geldi
- TikTok fenomeni Efecan Kültür hayatını kaybetti
- İstanbul'un 'en kötü zeminli' ilçelerini sıraladı
- Ece Gürel'in ön otopsi raporu belli oldu
- Özel'in çağrısı üzerine provokatif sözler
- İmamoğlu'nun konuşmasında dikkat çeken ayrıntı
- 'Katliam endişesi büyük kaygı yaratmaktadır'
- Moskova Alevilere destek verecek mi?