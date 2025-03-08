Antalya'da '8 Mart' için geniş güvenlik önlemleri: Turistler şaşkınlıklarını gizleyemedi

Yayınlanma: 08.03.2025 - 21:53

Güncelleme: 08.03.2025 - 21:56

8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü için Üç Kapılar'da toplanılmaya başlandığında, güvenlik güçleri çoktan yerlerini almıştı. Hadrian Kapısı'nı ziyarete gelen turistler, toplanan silahlı güvenlik güçleri karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Feminist Gece Yürüyüşü organizasyonunun temsilcileri ile güvenlik güçleri ile yapılan görüşmeler sonuçsuz kaldı. Alanda toplananların yürüyüşüne izin verilmeyeceği temsilcilere bildirildi. Alandakiler polis çemberine alındı.

Alanda toplananlar toplumsal cinsiyet eşitsizliklerine dikkat çeken pankartlar ve dövizler taşıyarak, "Yaşasın 8 Mart, yaşasın feminist mücadelemiz", "Susma haykır, translar vardır", "Susma haykır lezbiyenler vardır", "Tek adam rejimine itaat etmiyoruz", "Erkeklerin sevgisi her gün 5 kadın öldürüyor", "Kadınlar birlikte güçlü", "jin jiyan azadi", "kadın yaşam özgürlük" sloganları attılar, halay çekip dans ettiler.

Gece yürüyüşüne sivil toplum kuruluşlarından, siyasi partilerden pek çok temsilci katıldı.

Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı Müge Gezginci Ünsal, TİP Antalya Kadın Sorumlusu Ayfer Güneşhan da meydanda yer alan kadın siyasetçiler arasındaydı.

1 saat süren bekleyişin ve 'aç aç barikatları aç' tezahüratlarına güvenlik güçlerinin karşılık vermemesi sonucu alanda toplananlar polis şiddeti görme tehdidi altında yürüyüşe geçemeden ayrılmak zorunda bırakıldılar.