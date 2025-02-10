Antalya'da acı olay: Kamyonetin çarptığı 1,5 yaşındaki bebek kurtarılamadı
Antalya'nın Alanya ilçesinde, kamyonetin çarptığı 1,5 yaşındaki bebek hayatını kaybetti.
O.İ'nin kullandığı 07 BEL 272 plakalı kamyonet, Kestel Mahallesi İsa Küçülmez Caddesi'nde aniden yola çıkan Enes Eray Kartal'a çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
KURTARILAMADI
Sağlık ekibince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan bebek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bebeğin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'daki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Kamyonet sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi.
Etiketler: #Adli Tıp Kurumu #Alanya
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