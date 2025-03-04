Antalya'da boş arazide bir erkek cesedi bulundu!

Muratpaşa ilçesinde boş arazide 27 yaşındaki Onur Saat'in cansız bedeni bulundu. Saat'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Antalya'da boş arazide bir erkek cesedi bulundu!
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İHA
Yayınlanma: 04.03.2025 - 15:26

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşildere Mahallesi 2863 Sokak üzerinde metruk bir bina bulunan arazide, saat 13.00 sıralarında feci bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; metruk binanın yanında bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yapılan kontrollerde adının Onur Saat (27) olduğu öğrenilen gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

Mahalle sakinleri, hayatını kaybeden Saat'i dün de aynı saatlerde ve aynı yerde, yanında birkaç kişi ile birlikte madde kullanırken gördüklerini söyledi. Gencin cansız bedeni savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Etiketler: #Antalya #arazi #cansız beden #Metruk bina

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