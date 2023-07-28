Antalya'da çiçek üretimi yapan firmada yangın çıktı!

Yayınlanma: 28.07.2023 - 13:22

Güncelleme: 28.07.2023 - 13:22

Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Zeytinlik Mahallesi'nde Varsak mevkiinde bir çiçek toptancısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınan işletmedeki yangını söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.