Mersin'de rehine olayı: Ayrı yaşadığı kadını tüfekle rehin aldı

14 Kasım 2022 Pazartesi, 10:05

Çorum'da dün saat 17.00 sıralarında, 4 katlı binanın bodrum katından gelen sesleri duyanlar durumu polise bildirdi.

Ekipler, bir süre önce cezaevinden tahliye olan Mustafa Y.'nin, ayrı yaşadığı Merve K.'yi, av tüfeğiyle rehin aldığını tespit etti.

Bu sırada evden bir el silah sesi duyuldu. Ekipler, sokakta güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri, ikna çalışması başlattı. İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser de olay yerine gelerek müzakerelere katıldı.

Müzakereler sırasında yemek verilen şüpheli; tüfeği gece saatlerinde pencereden polislere teslim etti. Savcı da olay yerine gelerek, ikna çalışmalarına katıldı.

18 SAAT SONRA İKNA OLDU

Mustafa Y., bugün saat 11.00 sıralarında, 18 saat sonra ikna edildi. Elindeki tabancayı polise teslim eden şüpheli, Merve K. ile birlikte evden çıkarıldı.

'SABAHA KADAR SABRETTİK'

İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, "Şahsın ikna süresi biraz uzun sürdü, sabaha kadar sabrettik. Emniyet ve diğer kurumların çabaları kimseye zarar gelmeden, olayı sonlandırmak için gayret sarf ettik. Şahsı ikna ederek, adli süreçleri devam eden bazı dosyaları için talepleri söz konusu oldu. Olay sakin bir şekilde sonuçlanması sağlandı" dedi.

4 KİŞİYİ REHİN ALMIŞTI

Mustafa Y., geçen yıl 22 Ağustos'ta, bir berber dükkanında eşiyle yaşadığı sorunlardan sorumlu tuttuğu işyeri sahibi ile çalışan ve müşterilerin bulunduğu 4 kişiyi, pompalı tüfekle rehin almış, polisin 5 saat süren çabası sonucu eylemine son vermişti.

Eylemini yaklaşık 17 saattir sürdüren şüpheliyi ikna çabaları sürüyor.