Antalya'da dehşet anları: Kardeşini bıçaklayıp, kendisini eve kapattı
Antalya'da, tartıştığı kardeşi Emrah E.'yi (20) bıçakla ayağından yaralayan Veli E. (25), polisi karşısında görünce kendisine zarar vermeye başladı. Veli E., bir süre kaçtıktan sonra kendisini eve kapatırken, güçlükle ikna edilip, etkisiz hale getirildi.
Kepez ilçesi Habipler Mahallesi 5724 Sokak'ta, 25 Kasım Cuma saat 11.30 sıralarında kullandığı maddenin etkisiyle kardeşi Emrah E. ile tartışmaya başlayan Veli E., bacağından da bıçaklayarak yaraladı.
KENDİSİNİ EVE KAPATTI
Emrah E., ambulansla hastaneye götürülürken, polis ise Veli E.'yi aramaya başladı. Ara sokakta polisle karşılaşan Veli E., yanında taşıdığı bıçak ile kendisine zarar vermeye başladı. Polisin ikna etmeye çalıştığı Veli E., kaçıp kendisini eve kapattı.
ZAR ZOR İKNA EDİLDİ
Polis, Veli E.'den bıçağı bırakıp, teslim olmasını istedi. Polisin bu talebine bardak ve vazo fırlatarak karşılık veren Veli E., güçlükle ikna edildi.
Üzerinde bulunan ekmek bıçaklarını polise veren Veli E., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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