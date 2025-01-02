Antalya’da devlet ve siyasi parti sınırları ihlal edilmeye devam ediyor
Antalya’da devlet ve siyasi parti arasındaki sınır bir kez daha aşındı. Gençlik ve Spor İl Müdürü AKP Antalya Gençlik Kolları’nın düzenlediği futbol turnuvasında takımlar arasında yer alarak sahada ter döktü. Daha önce de İlçe Eğitim Müdürleri, AKP Antalya binasında toplantı yapmış, CHP Antalya İl Başkanlığı tarafından olay ‘Parti devletine mi dönüşüyoruz’ sorusuyla eleştirilmişti. CHP Antalya İl Başkanlığı bu sefer de Gençlik ve Spor İl Müdür Yavuz Gürhan’a devlet memurluğunu hatırlatarak devletin temel felsefesine aykırı hareket etmekten vazgeçilmesi çağrısında bulundu.
AKP Antalya Gençlik Örgütü tarafından düzenlenen futbol turnuvasına, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan’ın katılmasını sert bir dille eleştiren CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, “Daha geçen hafta AKP Türkiye’de devlet kurumlarının içini boşaltmaya devam ediyor, tek adam rejiminin iller de de kendisini AKP İl başkanları aracılığı ile kurumlar üzerinde görerek tek adam yönetimini yerelde de uyguluyor demiştik. Bu kez de Gençlik Spor İl Müdürü, AKP Antalya İl Gençlik Kolları Başkanlığının düzenlediği futbol turnuvasında fotoğraf vermekten de çekinmiyor, devlet memuru oluşunu unutmuş ki kendisini milli takım maçında sanıyor” dedi.
Gençlik
ve Spor İl Müdürü’ne hala memur olduğunu
“657
sayılı yasaya baktığımızda siyasete ilişkin olarak; ‘Devlet
memurları siyasi partiye üye olamazlar, herhangi bir siyasi parti,
kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir
davranışta bulunamazlar. Görevlerini yerine getirirlerken dil,
ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi
ayırım yapamazlar; hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı
beyanda ve eylemde bulunamazlar ve bu eylemlere katılamazlar’
sözleriyle hatırlatan Kamacı;
“Gençlik
Spor İl Müdürü peki siz ne yapıyorsunuz? AKP Antalya İl Gençlik
Kolları Başkanlığının turnuvasında resim veriyorsunuz, yoksa
İl Gençlik Kolları Başkanlığından mı sorumlusunuz? Kazanan
gruba kupasını bari verseydiniz. Daha geçenlerde Antalya İlçe
Milli Eğitim Müdürlerini AKP İl binasında toplayıp, eğitimle
ilgili toplantı yapmışlardı.
Çok
partili demokratik rejimlerin en önemli özelliği, ‘kim gelirse
gelsin kim giderse gitsin, devletin kurumsal olarak baki ve saygın
kalması, zedelenmemesi, yara almaması’ ilkesidir” diye belirtti
“DEVLETE HAKARET ETMİŞ OLURSUNUZ”
Kamacı son olarak; “Eğer bu insanları, parti politikaları ve pratikte parti faaliyetleri çizgisinde hizmet yapmaya zorlarsanız, hatta ve hatta onları parti etkinliklerinde ve günlük siyasette birer "araç-alet-aygıt" olarak kullanmaya kalkışırsanız, sadece o insanlara değil, devletin temel felsefesine de haksızlık, aynı zamanda da hakaret etmiş olursunuz. CHP iktidarında, bu tür uygulamalara son verecek ve devlet, siyasi parti ilişkilerine düzenleme getireceğiz” dedi.
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