Antalya’da devlet ve siyasi parti sınırları ihlal edilmeye devam ediyor

Yayınlanma: 02.01.2025 - 16:38

Güncelleme: 02.01.2025 - 16:38

AKP Antalya Gençlik Örgütü tarafından düzenlenen futbol turnuvasına, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan’ın katılmasını sert bir dille eleştiren CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, “Daha geçen hafta AKP Türkiye’de devlet kurumlarının içini boşaltmaya devam ediyor, tek adam rejiminin iller de de kendisini AKP İl başkanları aracılığı ile kurumlar üzerinde görerek tek adam yönetimini yerelde de uyguluyor demiştik. Bu kez de Gençlik Spor İl Müdürü, AKP Antalya İl Gençlik Kolları Başkanlığının düzenlediği futbol turnuvasında fotoğraf vermekten de çekinmiyor, devlet memuru oluşunu unutmuş ki kendisini milli takım maçında sanıyor” dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü’ne hala memur olduğunu “657 sayılı yasaya baktığımızda siyasete ilişkin olarak; ‘Devlet memurları siyasi partiye üye olamazlar, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamazlar. Görevlerini yerine getirirlerken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi ayırım yapamazlar; hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda ve eylemde bulunamazlar ve bu eylemlere katılamazlar’ sözleriyle hatırlatan Kamacı; “Gençlik Spor İl Müdürü peki siz ne yapıyorsunuz? AKP Antalya İl Gençlik Kolları Başkanlığının turnuvasında resim veriyorsunuz, yoksa İl Gençlik Kolları Başkanlığından mı sorumlusunuz? Kazanan gruba kupasını bari verseydiniz. Daha geçenlerde Antalya İlçe Milli Eğitim Müdürlerini AKP İl binasında toplayıp, eğitimle ilgili toplantı yapmışlardı. Çok partili demokratik rejimlerin en önemli özelliği, ‘kim gelirse gelsin kim giderse gitsin, devletin kurumsal olarak baki ve saygın kalması, zedelenmemesi, yara almaması’ ilkesidir” diye belirtti



“DEVLETE HAKARET ETMİŞ OLURSUNUZ”

Kamacı son olarak; “Eğer bu insanları, parti politikaları ve pratikte parti faaliyetleri çizgisinde hizmet yapmaya zorlarsanız, hatta ve hatta onları parti etkinliklerinde ve günlük siyasette birer "araç-alet-aygıt" olarak kullanmaya kalkışırsanız, sadece o insanlara değil, devletin temel felsefesine de haksızlık, aynı zamanda da hakaret etmiş olursunuz. CHP iktidarında, bu tür uygulamalara son verecek ve devlet, siyasi parti ilişkilerine düzenleme getireceğiz” dedi.