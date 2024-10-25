Antalya'da dolandırıcılık: 2 zanlı tutuklandı
Antalya'da dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, H.A. isimli mağdurun emniyete gelerek şikayetçi olması üzerine, kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan kişilerin yakalanması için operasyon yapıldı.
Mağdur H.A'nın Yeşiltepe Mahallesi'nde bulunan ikametgahının çevresinde gerekli tedbirleri alan ekipler, para almak için eve gelen şüpheli Y.G'yi suçüstü yakalayıp gözaltına aldı.
Şüpheliyle birlikte çalıştığı tespit edilen diğer şüpheli O.K. de ekipler tarafından gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklandı.
Etiketler: #Antalya
En Çok Okunan Haberler
-
- Kadın teröristin ilçe başkanlığı yaptığı ortaya çıktı!
- Bahar dizisinde erken veda
- Kadın teröristin de kimliği belli oldu!
- Metin Feyzioğlu'na dikkat çeken atama!
- O isim görevden alındı
- İşte Öcalan’ın Bahçeli hakkında söyledikleri
- Kayseri'deki son hekim de istifa etti
- TUSAŞ’a yapılan saldırı için dikkat çeken uyarı: Yazılı
- Kadını domuz bağıyla bağlayıp katlettiler!
- DEM Parti'den dikkat çeken 'Öcalan' açıklaması