Antalya'da eski müdürünü vuran güvenlik görevlisi tutuklandı
Antalya'nın Serik ilçesinde, 5 yıldızlı otelin güvenlik müdürü Murat Uymaz'ı (45) tabancayla vurup yaralayan eski personel Mesut Bilen (40), tutuklandı.
Olay, dün saat 13.00 sıralarında, Serik ilçesi Belek turizm merkezindeki 5 yıldızlı otelde meydana geldi. Otelin güvenlik müdürü Murat Uymaz ile 2 ay önce işten çıkarılan ve başka otelde güvenlik personeli olarak çalışan Mesut Bilen arasında, otel girişindeki güvenlik kulübesi önünde tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Bilen, yanında getirdiği tabancayla 2 el ateş ederek, Uymaz'ı başından ve kolundan yaraladı. Otelin güvenlik görevlilerinin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne götürülen Murat Uymaz, ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Bilen ise polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün akşam adliyeye sevk edilen Mesut Bilen, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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