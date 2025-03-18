Antalya'da 'evlat' dehşeti... Babasını bıçaklayarak öldürdü!
Konyaaltı ilçesinde tartıştığı oğlu O. A. tarafından bıçaklanan baba Süleyman A., hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan zanlı, polis ekipleri tarafından yakalandı.
Antalya'nın Konyaaltı ilçesine bağlı Hurma Mahallesi'nde 438. Sokak'taki bir apartmanda yaşayan Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Sekreterliğinden emekli Süleyman A. (65) ile oğlu O. A. (27) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine O.A. babasını bıçaklayarak öldürdü. İhbar üzerine sevk edilen polis ekipleri, evde Süleyman A.'nın cansız bedenini buldu.
İncelemenin ardından cenaze, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kaçan O.A., polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.
Etiketler: #Baba #bıçak #cansız beden #tartışma
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