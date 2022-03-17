Antalya'da feci kaza: Üç arkadaş yaşamını yitirdi
Antalya'da hız yaptığı iddia edilen otomobil, refüjdeki yön levhasına çarptı. Kazada otomobilde bulunan 3 genç hayatını kaybetti.
Gece saat 02.15 sıralarında Muratpaşa ilçesi Aspendos Bulvarı Demokrasi Kavşağı alt geçidinde edinilen bilgiye göre Aspendos Bulvarı'ndan Demokrasi Kavşağı alt geçit istikametine giden otomobil, sürücünün hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki yön levhasına çarptı.
3 GENÇ YAŞAMINI YİTİRDİ
Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan 3 kişi yola savruldu. Otomobil hurdaya dönerken, aracın motoru 300 metre ileriye fırladı. Otomobilde bulunan Ali Neymat Tefik (22), Engin Borazan (22) ve Halil Subaşı (21) olay yerinde hayatını kaybetti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kazayı görenler durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından gençlerin cansız bedenleri Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
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