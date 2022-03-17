Antalya'da feci kaza: Üç arkadaş yaşamını yitirdi

17 Mart 2022 Perşembe, 11:17

Gece saat 02.15 sıralarında Muratpaşa ilçesi Aspendos Bulvarı Demokrasi Kavşağı alt geçidinde edinilen bilgiye göre Aspendos Bulvarı'ndan Demokrasi Kavşağı alt geçit istikametine giden otomobil, sürücünün hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki yön levhasına çarptı.

3 GENÇ YAŞAMINI YİTİRDİ

Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan 3 kişi yola savruldu. Otomobil hurdaya dönerken, aracın motoru 300 metre ileriye fırladı. Otomobilde bulunan Ali Neymat Tefik (22), Engin Borazan (22) ve Halil Subaşı (21) olay yerinde hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayı görenler durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından gençlerin cansız bedenleri Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.