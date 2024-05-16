Önce AKP/FETÖ, şimdi AKP/MHP

16 Mayıs 2024 Perşembe

Türkiye sürekli iktidar kavgalarının hüküm sürdüğü, üst düzeyde kıyasıya siyasi kavgaların olduğu bir ülke olarak tarihe ve kayıtlara geçiyor. Tüm bunlar da AKP iktidarları zamanında gerçekleşiyor.



AKP’nin FETÖ ile iktidar ortaklığı ve şimdi de AKP’nin MHP ile iktidar ortaklığı...



Sonu 2016 FETÖ askeri darbe girişimine varan ilk büyük iktidar savaşını(*) burada anımsatmak gerekmiyor.



Şüphesiz aralarında derin farklar var, ama şimdi de Ankara’da Emniyet’te (ve başka alanlarda) üst düzeyde yaşanan, acil gece toplantılarına vesile olan Emniyet’teki gözaltılar parçalanmış veya parsellenmiş bir iktidarın dışavurumu.



Yalnız bugünkü görüntüde, son 7-8 yıldır yargı, siyaset ve Emniyet ile iç içeliği sorgulanan mafyöz yapılanmaların çok önemli etkisi görülüyor.

Konu Ayhan Bora Kaplan isimli bir çete reisi, bu süreç önemli rol oynuyor. Aslında Kaplan bir simge, öne çıkan. Çok kısa süre içinde palazlanan Kaplan’ın Emniyet ve siyasi ilişkileri ve işbirlikleri göz kamaştırıcı.



Yurtdışına kaçarken havaalanında derdest edilen Kaplan’la ilişkili olduğu varsayılan veya öne sürülen Emniyet içindeki dört gözaltılı sarsıntının ucunun, hükümette resmen ortak olmayan ama devlet bürokrasisinde örgütlü ortaklığı üzerine çok şey yazılıp çizilen MHP ile ilişkisi tartışılıyor.



Fakat görüldüğü kadar AKPMHP ortaklığını da aşan, iktidarda çok parselli bir kavga, ayak kaydırma vb. söz konusu.



Türkiye yasadışı oluşumlarla siyasetiktidar ilişkilerine yabancı değil.



En büyüğü 1996 Susurluk skandalıdır.



Hepsinde bir Emniyet ve siyaset ayağı var.



Mafya, devletle-Emniyet’le, yargı ile ilişkisi olmadan palazlanamaz.



Zaten bugüne kadar son 5-6 yıl içinde yaşadıklarımızın hepsi bir ülke, devlet ve iktidar için yüzkızartıcıdır.



Mayfaya yol verilmekte, sonra kazandığı milyarların bir kısmı paylaşılmaktadır.



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Şu an yaşanmakta olan tam bir siyasi kamplaşma ve hesaplaşma görüntüsü veriyor.



Sinan Ateş cinayeti de bu görüntünün bir parçasıdır.



Ortaklar birbirini zorluyor.

Karşılıklı kozlarıyla, iktidar ilişkilerini bugüne kadar sürdürdükleri dengenin bozulması ve yeni siyasi bir durumun ortaya çıkması söz konusu mu bilinmez.

Ama Kavala’nın yeniden yargılanması veya serbest bırakılması konusundaki gelişmeler de ortaklar arasında gerilimin veya anlaşmazlığın bir parçasıdır.



Etki ajanı yasası da MHP’nin bir dayatması mıdır:



AKP, MHP ile olan ortaklığını öyle kolay idare edemez ve sürekli kaybeden ve boyun eğen büyük taraf durumunda gözüküyor.



Bu bir iktidar çıkmazıdır aynı zamanda.



Şu sırada seçmen azınlığına dayanan bir iktidarın vereceğe tavizler de oldukça fazla olduğunu bilmeliyiz.



Merakla bu işin sonu nereye varacak, bekleyeceğiz...



(*) İlk büyük iktidar savaşı FETÖ ile birlikte AKP’nin orduya, vesayet savına karşı 2007’de başlattığı Ergenekon ve Balyoz operasyonlarıydı...

