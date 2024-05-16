Önce AKP/FETÖ, şimdi AKP/MHP
Türkiye sürekli iktidar
kavgalarının hüküm
sürdüğü, üst düzeyde
kıyasıya siyasi kavgaların
olduğu bir ülke olarak tarihe ve
kayıtlara geçiyor. Tüm bunlar
da AKP iktidarları zamanında
gerçekleşiyor.
AKP’nin FETÖ ile iktidar
ortaklığı ve şimdi de AKP’nin
MHP ile iktidar ortaklığı...
Sonu 2016 FETÖ askeri darbe
girişimine varan ilk büyük iktidar
savaşını(*) burada anımsatmak
gerekmiyor.
Şüphesiz aralarında derin farklar
var, ama şimdi de Ankara’da
Emniyet’te (ve başka alanlarda)
üst düzeyde yaşanan, acil
gece toplantılarına vesile olan
Emniyet’teki gözaltılar parçalanmış
veya parsellenmiş bir iktidarın
dışavurumu.
Yalnız bugünkü görüntüde, son 7-8 yıldır yargı, siyaset ve Emniyet ile iç içeliği sorgulanan mafyöz yapılanmaların çok önemli etkisi görülüyor.
Konu Ayhan Bora Kaplan isimli
bir çete reisi, bu süreç önemli rol
oynuyor. Aslında Kaplan bir simge,
öne çıkan. Çok kısa süre içinde
palazlanan Kaplan’ın Emniyet ve
siyasi ilişkileri ve işbirlikleri göz
kamaştırıcı.
Yurtdışına kaçarken
havaalanında derdest edilen
Kaplan’la ilişkili olduğu varsayılan
veya öne sürülen Emniyet içindeki
dört gözaltılı sarsıntının ucunun,
hükümette resmen ortak olmayan
ama devlet bürokrasisinde örgütlü
ortaklığı üzerine çok şey yazılıp
çizilen MHP ile ilişkisi tartışılıyor.
Fakat görüldüğü kadar AKPMHP ortaklığını da aşan, iktidarda
çok parselli bir kavga, ayak
kaydırma vb. söz konusu.
Türkiye yasadışı oluşumlarla siyasetiktidar ilişkilerine yabancı değil.
En büyüğü 1996 Susurluk
skandalıdır.
Hepsinde bir Emniyet ve siyaset
ayağı var.
Mafya, devletle-Emniyet’le, yargı
ile ilişkisi olmadan palazlanamaz.
Zaten bugüne kadar son 5-6
yıl içinde yaşadıklarımızın hepsi
bir ülke, devlet ve iktidar için
yüzkızartıcıdır.
Mayfaya yol verilmekte, sonra
kazandığı milyarların bir kısmı
paylaşılmaktadır.
***
Şu an yaşanmakta olan
tam bir siyasi kamplaşma ve
hesaplaşma görüntüsü veriyor.
Sinan Ateş cinayeti de bu
görüntünün bir parçasıdır.
Ortaklar birbirini zorluyor.
Karşılıklı kozlarıyla, iktidar ilişkilerini bugüne kadar sürdürdükleri dengenin bozulması ve yeni siyasi bir durumun ortaya çıkması söz konusu mu bilinmez.
Ama Kavala’nın yeniden
yargılanması veya serbest
bırakılması konusundaki gelişmeler
de ortaklar arasında gerilimin veya
anlaşmazlığın bir parçasıdır.
Etki ajanı yasası da MHP’nin bir
dayatması mıdır:
AKP, MHP ile olan ortaklığını
öyle kolay idare edemez ve sürekli
kaybeden ve boyun eğen büyük
taraf durumunda gözüküyor.
Bu bir iktidar çıkmazıdır aynı
zamanda.
Şu sırada seçmen azınlığına
dayanan bir iktidarın vereceğe
tavizler de oldukça fazla olduğunu
bilmeliyiz.
Merakla bu işin sonu nereye
varacak, bekleyeceğiz...
(*) İlk büyük iktidar savaşı
FETÖ ile birlikte AKP’nin orduya,
vesayet savına karşı 2007’de
başlattığı Ergenekon ve Balyoz
operasyonlarıydı...
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