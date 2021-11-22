Antalya’da iki arkadaşın bisikletli yolculuğu ölümle sonuçlandı: 2 ölü
Antalya’nın Alanya ilçesinde ticari aracın önünde giden iki bisiklet sürücüsüne çarpması sonucu yaşanan kazada bisikletlerdeki iki kişi hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan ticari araç sürücüsü bir süre sonra deniz kenarında jandarma tarafından bulunup gözaltına alındı.
Kaza akşam saatlerinde Alanya ilçesine bağlı İncekum mahallesinde meydana geldi. Manavgat’tan Alanya istikametine gitmekte olan O.G. idaresindeki 07 LKV 76 plakalı ticari araç, aynı yönde bisikletleriyle yan yana giden iki kişiye çarpıp metrelerce sürükledi.
Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan ticari araç yol kenarındaki demir bariyerlere çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede bisikletleri kullanan ve üzerlerinden kimlik çıkmayan iki kişinin kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
ARACI BIRAKIP KAÇTI
Kazaya karışan aracın sürücüsünün ise olay yerinden aracı bırakıp kaçtığı belirlendi. Kazanın ardından bölgede çalışma başlatan jandarma ekipleri, araç sürücüsünü deniz kenarında buldu. Sürücünün "korktuğu için olay yerinden kaçtığını" söylediği öğrenildi. İsmi açıklanmayan sürücü gözaltına alındı.
Bisikletteki iki kişinin sabah saatlerinde bisikletleriyle gittikleri Manavgat ilçesinden dönmek için yine bisikletleriyle yola çıktığı öğrenildi.
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