Antalya’da işçi eylemi uçuşları ertelettirdi
Krizin derinleşmesiyle özlük hakları talepleri karşılanmayan işçilerin eylemleri artıyor. Son olarak Antalya Havalimanı sezonun en hareketli olduğu günlerde işçi eylemleri ile sarsılıyor.
Antalya Havalimanı çalışanlarının özlük hakları ile ilgili taleplerin karşılanmaması üzerine başlatılan iş yavaşlatma eylemi ucuşlarda gecikmelere neden olurken dün de bir havayolu şirketinin Gaziantep, Samsun, Van ve İzmir uçuşlarının hiçbir bilgi verilmeden iptal etmesi gerekçe gösterilerek yolcular eylem yaptı, şirketin ofisini bastılar.
Yer hizmetleri personeli ile yolcular arasında gerginliklerin yaşandığı da görüldü. Havalimanında yaşanan olaya Emniyet güçleri müdahale etti.
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