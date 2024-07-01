Antalya’da işçi eylemi uçuşları ertelettirdi

Yayınlanma: 01.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 01.07.2024 - 04:00

Antalya Havalimanı çalışanlarının özlük hakları ile ilgili taleplerin karşılanmaması üzerine başlatılan iş yavaşlatma eylemi ucuşlarda gecikmelere neden olurken dün de bir havayolu şirketinin Gaziantep, Samsun, Van ve İzmir uçuşlarının hiçbir bilgi verilmeden iptal etmesi gerekçe gösterilerek yolcular eylem yaptı, şirketin ofisini bastılar.

Yer hizmetleri personeli ile yolcular arasında gerginliklerin yaşandığı da görüldü. Havalimanında yaşanan olaya Emniyet güçleri müdahale etti.





