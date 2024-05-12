Antalya'da kar sürprizi

Antalya'nın Kemer ilçesinde hava sıcaklığındaki ani düşüşle birlikte 2 bin 365 metre yükseklikteki Tahtalı Dağı’nın zirvesine kar yağdı.

DHA
Yayınlanma: 12.05.2024 - 19:27
Antalya'da kar sürprizi
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Antalya’da iki gündür düşen hava sıcaklıkları beraberinde yüksek zirvelerde kar yağışını da getirdi.

Kemer ilçesinde yer alan ve Avrupa’nın en büyük teleferiğinin de bulunduğu Tahtalı Dağı’nın 2 bin 365 metrelik zirvesine öğle saatlerinde yağmur yağdı.

Saat 15.00 civarında ise kısa süreli kar yağışı etkili oldu.

Hava sıcaklığının sıfır dereye kadar düştüğü belirtilen zirvede kar yağışı yaklaşık 15 dakika kadar sürdü.


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