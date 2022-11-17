İstanbul’da lodos etkili oluyor

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul’da lodos etkili olmaya başladı. Sahillere vuran dalgalar kıyıları dövdü.

İHA
17 Kasım 2022 Perşembe, 11:38
İstanbul’da lodos etkili oluyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Marmara Bölgesi için yaptığı kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısının ardından İstanbul’da lodos etkili olmaya başladı.

Lodosun etkili olduğu Avcılar ve Küçükçekmece sahillerine vuran dalgalar, kıyıları dövdü. Hızı zaman zaman artan lodosun, gün boyu etkili olması bekleniyor. 

Öğleden sonra ise yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor. 



İstanbul Lodos meteoroloji hava durumu

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