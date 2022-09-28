Erdek'te lodos etkili oldu; tekne battı

Marmara Bölgesi'nde etkili olan lodos, Balıkesir’in Erdek ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. Lodos nedeniyle limanda bağlı bulunan tekne battı.

DHA
28 Eylül 2022 Çarşamba, 16:25
Erdek'te lodos etkili oldu; tekne battı
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Erdek'te 27 Eylül Salı akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan lodosun saatteki hızı, 50 kilometreye ulaştı. Bağlı bulunan tekneler ise lodos ve dalga nedeniyle Küçük Liman'a çarparak hasar gördü.

‘Sea Captian’ isimli, 7 metre uzunluğundaki tekne ise battı. Ters dönen tekne, vinçle karaya çıkarıldı.


Erdek Lodos tekne

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