Erdek'te lodos etkili oldu; tekne battı

28 Eylül 2022 Çarşamba, 16:25

Erdek'te 27 Eylül Salı akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan lodosun saatteki hızı, 50 kilometreye ulaştı. Bağlı bulunan tekneler ise lodos ve dalga nedeniyle Küçük Liman'a çarparak hasar gördü.

‘Sea Captian’ isimli, 7 metre uzunluğundaki tekne ise battı. Ters dönen tekne, vinçle karaya çıkarıldı.