Van’da sanayi sitesinde yangın!

Van’da Yeni Sanayi Sitesi marangozlar bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekipleri ile TOMA’lar tarafından çevredeki işyerlerine sıçramadan söndürüldü.

İHA
Yayınlanma: 19.06.2023 - 08:56
Van’da sanayi sitesinde yangın!
Abone Ol google-news

Van'da Yeni Sanayi Sitesi marangozlar bölümünde sabaha karşı 03.20 sıralarında yangın çıktı. 

Geçe bekçisinin yangını fark edip durumu bildirmesi üzerine bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Tuşba, İpekyolu ve Edremit Grup Amirliği'nden 8 araç ve 22 personel ile Van Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı 2 adet Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) sevk edildi.

Yangın çevredeki işyerleri ile dışarıdaki ağaçlara sıçramadan TOMA’ların da yardımı ile yaklaşık 2.5 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının nedeni gündüz yapılacak olan çalışmalar sonucu tespit edilecek.


Van Yangın sanayi sitesi

İlgili Haberler

Bursa’da geri dönüşüm tesisinde yangın!

Bursa’da geri dönüşüm tesisinde yangın!
ABD’de palet fabrikasında korkutan yangın

ABD’de palet fabrikasında korkutan yangın
Kayseri'de panik anları: Şarjdaki telefon patladı, yangın çıktı

Kayseri'de panik anları: Şarjdaki telefon patladı, yangın çıktı

En Çok Okunan Haberler