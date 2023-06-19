Van’da sanayi sitesinde yangın!

Yayınlanma: 19.06.2023 - 08:56

Güncelleme: 19.06.2023 - 09:26

Van'da Yeni Sanayi Sitesi marangozlar bölümünde sabaha karşı 03.20 sıralarında yangın çıktı.

Geçe bekçisinin yangını fark edip durumu bildirmesi üzerine bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Tuşba, İpekyolu ve Edremit Grup Amirliği'nden 8 araç ve 22 personel ile Van Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı 2 adet Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) sevk edildi.

Yangın çevredeki işyerleri ile dışarıdaki ağaçlara sıçramadan TOMA’ların da yardımı ile yaklaşık 2.5 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının nedeni gündüz yapılacak olan çalışmalar sonucu tespit edilecek.