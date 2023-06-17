Sakarya’da kereste atölyesinde yangın!
Sakarya’nın Pamukova ilçesinde bulunan kereste atölyesinde yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından 1 saat sonra söndürüldü.
Sakarya'nın Pamukova ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan kereste atölyesinde O.S.'ye ait atölyenin fırınlama bölümünde kıvılcımdan çıkan yangın büyüdü.
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince yaklaşık 1 saat süren çalışma neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Maddi hasarın meydana geldiği yangın ile alakalı inceleme başlatıldı.
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