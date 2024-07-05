Antalya'da orman yangını: Ekipler müdahale ediyor!
Antalya'nın Aksu ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, havadan ve karadan alevlere müdahale ediyor.
Aksu ilçesi Alaylı Mahallesi'nde saat 12.00 sıralarında orman yangını çıktı.
İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Yangına 4 helikopter ve 2 uçakla havadan, 8 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda yangın işçisiyle karadan müdahale ediliyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- İktidarın 'emekli maaşı' planı ortaya çıktı
- 'Öldün sen öldüüünnnn'
- Mehmet Büyükekşi'den adaylık kararı
- Cem Yılmaz teknesini sattı: Fiyatı dikkat çekti
- Kırgızistan'da darbe girişimi!
- ‘Baban hırsız mı FETÖ’cü mü?’
- TFF'den Merih Demiral açıklaması
- Uçağa binmenin yeni kuralları resmen yasalaştı
- Aşkta en tutkulu 5 burç
- 'Esad ile temasımız oldu'