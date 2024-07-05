Antalya'da orman yangını: Ekipler müdahale ediyor!

Antalya'nın Aksu ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, havadan ve karadan alevlere müdahale ediyor.

DHA
Yayınlanma: 05.07.2024 - 13:00
Antalya'da orman yangını: Ekipler müdahale ediyor!
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Aksu ilçesi Alaylı Mahallesi'nde saat 12.00 sıralarında orman yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Yangına 4 helikopter ve 2 uçakla havadan, 8 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda yangın işçisiyle karadan müdahale ediliyor.


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