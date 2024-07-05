Antalya'da orman yangını: Ekipler müdahale ediyor!

Yayınlanma: 05.07.2024 - 13:00

Güncelleme: 05.07.2024 - 13:00

Aksu ilçesi Alaylı Mahallesi'nde saat 12.00 sıralarında orman yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Yangına 4 helikopter ve 2 uçakla havadan, 8 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda yangın işçisiyle karadan müdahale ediliyor.