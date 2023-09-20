Uyuşturucu ticareti yapanlara operasyon: 9 şüpheli gözaltına alındı!

Kayseri'deki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği bildirildi.

DHA
Yayınlanma: 20.09.2023 - 17:52
Uyuşturucu ticareti yapanlara operasyon: 9 şüpheli gözaltına alındı!
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmasında, çeşitli adreslere düzenlenen operasyonda 1'i kadın 9 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda; 66 gram sentetik kannabinoid, 5 gram metamfetamin, 1 hassas terazi, 86 gram eroin ve 5 bin 178 sentetik hap ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği kaydedildi.


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