Uyuşturucu ticareti yapanlara operasyon: 9 şüpheli gözaltına alındı!
Kayseri'deki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği bildirildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmasında, çeşitli adreslere düzenlenen operasyonda 1'i kadın 9 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda; 66 gram sentetik kannabinoid, 5 gram metamfetamin, 1 hassas terazi, 86 gram eroin ve 5 bin 178 sentetik hap ele geçirildi.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği kaydedildi.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Alkol yasağı genişletildi! Buralarda içilemeyecek...
- 'Türkiye'ye gitmek bir tecrübe'
- Haber hesaplarının yöneticilerine gözaltı
- Muayene bile etmeden sunucunun hastalıklarını saydı
- Halka arzlarda şikayet yağmuru
- 'Seçimden sonra değiştirdi...'
- Atatürk'ün fotoğrafına saygısızlık yapmıştı, yakalandı
- Filenin Sultanları Arjantin'i devirdi!
- Adayını açıkladı, CHP'ye yüklendi
- Kılıçdaroğlu'ndan 'Veysel Şahin' sorusu