Antalya'da 'Sevgilime kim yazdı?' cinayeti! Girdiği oto yıkamacıda ateş açtı: 17 yaşındaki Şükrü öldü

Yayınlanma: 22.02.2025 - 13:42

Güncelleme: 22.02.2025 - 13:46

Kan donduran olay, dün akşam saat 17.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi Termessos Bulvarı'nda yer alan oto yıkama dükkanında meydana geldi.

B.A., 3 arkadaşıyla oto yıkama dükkanına gelerek "Sevgilime kim yazdı" diye bağırıp yanında taşıdığı tabancayla ateş ederek kaçtı.

Tabanca seslerini duyanlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

POLİS, ŞÜPHELİLERİ ARIYOR

Ekipler, bacağından yaralanan işletme sahibi Haydar Sarp ile göğüs kısmından ağır yaralanan çalışan Şükrü A.'ya ilk müdahalesini yaptıktan sonra yakınlarda bulunan hastaneye kaldırdı.

HAYATINI KAYBETTİ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, Şükrü A., hastanede hayatını kaybetti. Şükrü A.'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şükrü A.'nın cansız bedeni sabah saatlerinde işlemlerinin ardından amcası ve yakınlarına defnedilmek üzere teslim edildi.