Antalya'da 'telefonla dolandırıcılık' zanlısı tutuklandı

Antalya'da telefonda kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 23.07.2024 - 15:46
Antalya'da 'telefonla dolandırıcılık' zanlısı tutuklandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, telefonda kendilerini "üst düzey emniyet yetkilisi" olarak tanıttıkları kişinin 248 bin lira ve 11 bin dolarını alan zanlıların yakalanması için harekete geçti.

Düzenlenen operasyonda C.S, M.S.T. ve Ö.T. gözaltına alındı.

Şüphelilerin bulunduğu araçtaki aramada, 19 bin lira, 10 dolar, cep telefonları ve SIM kartlar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan C.S, "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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