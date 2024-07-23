Antalya'da 'telefonla dolandırıcılık' zanlısı tutuklandı
Antalya'da telefonda kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, telefonda kendilerini "üst düzey emniyet yetkilisi" olarak tanıttıkları kişinin 248 bin lira ve 11 bin dolarını alan zanlıların yakalanması için harekete geçti.
Düzenlenen operasyonda C.S, M.S.T. ve Ö.T. gözaltına alındı.
Şüphelilerin bulunduğu araçtaki aramada, 19 bin lira, 10 dolar, cep telefonları ve SIM kartlar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan C.S, "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- O listeye dair konuştu: 'Hangi gün ve saatte...'
- 'Katliam yasası'na tepki gösteren Tosun hedef gösterildi
- Karpuz hasadı için geri sayım
- 'Sahilleri kimler sömürüyor?'
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- MHP’nin gündeminde ne var?
- Dolar ve enflasyon tahmini belli oldu
- Beklenen haber geldi: Hava sıcaklığı azalıyor!
- Dünyayı gezen Rus YouTuber Türkiye'de öldü!
- 'Ülkemizin geleceği için açık ve büyük bir tehditsin'