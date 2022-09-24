Antalya’da ucuz halı izdihamı: Ezilmekten son anda kurtuldular
Antalya’da açılışı yapılan bir mağazada, ilk gününe özel ucuz halı kampanyası izdihama neden oldu. Saatlerce kuyruk bekleyen vatandaşlar, kapıların açılmasıyla birbirini neredeyse eziyordu.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Vatan Bulvarı üzerindeki bir halı mağazasında, 1 hafta öncesinden açılışa özel indirim uygulanacağı reklamları yapıldı.
Açılış günü geldiğinde ise dün sabah erken saatlerde mağaza önünde uzun kuyruk oluştu.
Kapıların açılmasıyla birlikte içeriye akın eden yurttaşlar, mağazanın girişinde izdihama neden oldu.
Mağaza yetkilileri birer tane alınması yönünde uyarılarda bulundu. Mağazadaki halılar kısa sürede tükendi.
Mağaza önündeki kuyruk ve izdiham cep telefonu kameralarına yansıdı.
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